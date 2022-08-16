توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تسود اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة.

أجواء حارة نهارا

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الثلاثاء أجواء حارة نهارا ومعتدلة فجرا على المملكة”، لافتا إلى أن الحرارة ستكون أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

أمطار متوسطة

وأضاف أنه من المتوقع أن تهب رياح مغبرة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة، فضلا عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف وعُمان.