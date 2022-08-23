كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن هناك أعوامًا تميزت بارتفاع في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية كما ذكر تقرير الأرصاد عام 2021، ومن ضمن هذه الأعوام سنة 2021.

فيديو | الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: درجات الحرارة التي شهدتها معظم مناطق المملكة في صيف 2021 كانت أعلى من هذا العام #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/tkpK6LnEZR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2022

مصدر الرياح السبب

وأضاف الحصيني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هذا الاحترار ناتج عن مصدر الرياح، وقلة الأمطار وقلة الغطاء النباتي، حيث إن الرياح تكتسب الخصائص المناخية التي تأتي منهاء سواء كانت حارة أو باردة أو رطبة أو بها غبار.

وأشار إلى أنه خلال عام 2021 كانت الجبهات الحارة أكثر على المملكة، وبالتالي سجلت درجات الحرارة العام الماضي أشد كثيرًا حيث شهدت معظم مناطق المملكة درجات أعلى من هذا العام.

هطول الأمطار وانخفاض الحرارة

ولفت إلى أنه مع استثناء الأسبوعين الأخيرين الماضيين عندما استمر هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة خاصة منطقة الرياض، ما أدى إلى تغير مجرى الرياح.

وأشار إلى أن تغير مجرى الرياح أسفر عن كون مصدر الرياح أقل حرارة وبالتالي نقصت درجات الحرارة، ثم عاودت مرة أخرى للارتفاع مع تحول مصدر الرياح إلى مكان رطب، ليجتمع الحران ( الحر والرطوبة) وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى.