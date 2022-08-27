أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عدم تأثر المملكة بالسيول التي تشهدها الدول الأخرى وذلك مع دخول وامتداد موسم الوسم.

1- سيول عارمة في باكستان و تعلن حالة الطوارئ عقب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى 900 شخص رحمهم الله

السؤال هل ما يحدث من سيول في باكستان وما حدث في المملكة والإمارات وعُمان في الفترة السابقة

له تأثير او امتداد في الوسم وما بعده في المملكة؟

الجواب في التغريدة القادمة pic.twitter.com/D57lIRx6mg — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 27, 2022

تأثير الحالة الجوية بالمملكة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “سيول عارمة في باكستان وإعلان حالة الطوارئ عقب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى 900 شخص.. السؤال هل ما يحدث من سيول في باكستان وما حدث في المملكة والإمارات وعُمان في الفترة السابقة له تأثير أو امتداد في الوسم وما بعده في المملكة؟”.

وأضاف: “على الرغم مما حدث في باكستان والإمارات وإيران والسودان في الفترة الماضية يعتبر تاريخي ونادر الحدوث من ناحية قوة السيول والفيضانات التي أحدثتها، لكن حقيقة الأمر أن ما يحدث ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالوسم وما بعده

وذلك أنه بمجرد دخول الوسم تتغير العناصر الجوية واتجاهها ومصدرها في المملكة”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).