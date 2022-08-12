حذر المجلس الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خطر خروج الأفاعي والهوام من جحورها، تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في الصيف تخرج الأفاعي والعقارب من جحورها، وتزداد فرص مواجهتها مع الناس”.

وأوضح أن أكثر الأماكن خطورة في احتمالية تواجد الأفاعي بها؛ هي: أماكن الأعشاب والحشائش الكثيفة، والأماكن التي تكثر بها الجحور، والأماكن الصخرية والشقوق.

طريقة التعامل مع اللدغة:

وفي وقت سابق؛ سلطت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الجمعة، الضوء على طريقة التعامل مع شخص مُصاب بـ لدغة.

وبين الهلال الأحمر عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يجب طلب الإسعاف فورًا عند إصابة شخص بلدغة، وذلك بالاتصال على رقم (997) أو عبر تطبيق أسعفني، كما يمكن مساعدة المصاب أيضًا إذا كان واعيًا، بطلب الاستلقاء على ظهره، وجعل موضع اللدغة في مستوى أسفل من مستوى القلب.