أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، وحتى نهاية يناير لعام 2023.

فيديو | الحياة الفطرية تعلن موعد انطلاق "موسم الصيد" في 1 سبتمبر وتشترط أخذ التصاريح#الإخبارية pic.twitter.com/mEXMJTnfLF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2022

وأشار المركز إلى أنه يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق الصيد المرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقر السعودي، الحصول على تصريح الصيد من خلال منصة فطري.

الأنواع المسموح بصيدها

وأكد المركز في وقت سابق، أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري.

التقيد بلائحة الصيد البري