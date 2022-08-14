حذر خبير المسرطنات؛ الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من خطورة التدخين أمام الأطفال وبحضورهم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “التدخين أمام الأطفال جريمة اجتماعية ودينية وهي سبب لتدخين الأطفال؛ لأنهم يقتدون بمن يدخن أمامهم، وتسبب للأطفال أمراضًا صحية بالرئة وغيرها وحساسية وربو، وتسبب لهم معاناة نفسية.. يمكنكم الإبلاغ عنه وحسب المادة (١١) من نظام حماية الطفل: يحظر التدخين بوجود الطفل”.

نوبات ربو الأطفال

كما لفت إلى أن أكثر من 40% من الأطفال الذين يدخلون نوبات ربو خطيرة تستدعي نقلهم إسعافًا لغرف الطوارئ هم من الذين يعيشون مع مدخن في البيت؛ أو السيارة.

الوفاة المبكرة

وأضاف: “أدى التدخين السلبي إلى 1.2 مليون وفاة مبكرة سنويًا، حول العالم، إضافة إلى وفاة 65 ألف طفل بسبب أمراض تُعزى إلى دخان التبغ غير المباشر”.

أضرار التدخين السلبي

وعرّف برنامج سلامتك الطبي على صفحته الرسمية بـ”تويتر”، التدخين السلبي بأنه استنشاق الدخان المنبعث من دخان التبغ التي يستخدمها الآخرون، ويطلق عليه التدخين غير المباشر.

وأضاف المنشور، تحت شعار “مدخّن بلا سيجارة، التدخين السلبي .. بالأرقام”، أن أضرار التدخين السلبي يتسبب في الآتي: