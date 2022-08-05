أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري إلى أن الخمول والكسل قد يكونان من أهم عوامل زيادة احتمال الإصابة بالجلطات وانسداد الأوعية الدموية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “من عوامل زيادة احتمال الجلطات وانسداد الأوعية الدموية؛ الخمول والكسل وعدم الحركة؛ لأن ذلك يسهم في ترسب الدهون وتراكمها ومن ثم تصلبها”.

وأكمل: “الحركة المستمرة الدائبة ولو على مستوى خفيف تمنع تلك الترسبات؛ لذا لا أنصحكم بالاتكال على الآخرين! واخدم نفسك لتكسب حركة”.

ممارسة المشي:

وأشار الخضيري إلى أن المشي قد يكون خيارًا مفيدًا لممارسة نشاط حركي؛ قائلًا: “من فوائد المشي: حرق السعرات الزائدة عن حاجة جسمك قبل أن تتحول لشحوم، فتسبب سمنة، والمحافظة على الوزن ويقلل من الإصابة بالسكر، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، إضافةً إلى أنه يحسن المزاج”.

وتابع: “احرص على المشي ولو لـ 30 دقيقة باليوم؛ ومن ضمنها شغل البيت أو الحركة داخل بيتك ومكان العمل وصعود السلالم”.

التدخين والتوتر:

وفيما يتعلق بتعكر المزاج والتوتر؛ قال: “من عوامل تعكير المزاج يأتي التدخين فهو يسبب التوتر والقلق واضطراب المزاج! لأنك تعودت عليه وأدمنته فصرت قلقًا لفقدانه، فيزيد استهلاكه”.

وأكد خبير المسرطنات أن إحدى الدراسات الحديثة تؤكد أن التدخين هو سبب أصلي لحدوث التوتر بسبب الإدمان، وهو عكس ما يعتقده كثير من الناس.

زيادة الوزن:

وفي وقت سابق؛ أكد أستاذ علم المسرطنات فهد الخضيري أن أي غذاء يزيد عن حاجة الجسم اليومية سيزيد الوزن.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: “قد تختار أطعمة صحية ولكن الوزن يستمر بالزيادة، السبب هو الكميات”.

الورقيات استثناء:

وتابع: أي غذاء يزيد عن حاجة الجسم اليومية سيزيد الوزن ولو كان صحيًّا، ما عدا الورقيات كلها والبصل والماء، وبعض الألياف فهي لا تزيد الوزن.

مفاتيح الصحة الثلاثة:

وأضاف الخضيري: الصحة والرشاقة نظام حياة، مفاتيح الصحة الثلاثة هي الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة بنخالتها، والسكر الأبيض فتتركه وللضرورة ممكن قليل من العسل أو دبس التمر، وثالثًا تقليل الملح أو استبدله بالليمون في كل الطعام.

وأردف: للمعلومية، المطاعم تضخ تلك السموم الثلاثة بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لا تهتم إلا به.