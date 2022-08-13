أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن المحصلة النهائية للأكل والسعرات هي المتحكمة في الوزن ونسبة السمنة وليست نوعية الطعام.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “البعض يسأل هل هذا الطعام يسبب سمنة؟ أو سكري؟ وهذا السؤال غلط! لأن المشكلة في المحصلة النهائية للأكل والسعرات”.

وأضاف: “قلل الأطعمة التي ترفع السكر: خبز بكل أنواعه ونشويات كثيرة، وأطعمة مقلية، ومعجنات، وحلويات، ومشروبات غازية، ووجبات سريعة بكميات؛ وإذا تناولتها أحرقها بالحركة والمشي والرياضة”.

4 أمراض تسببها السمنة للجسم:

وفي وقت سابق؛ حذرت وزارة الصحة من العواقب المترتبة على زيادة نسبة السمنة، وأضرارها على الصحة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن أهم الأضرار المترتبة على ارتفاع نسبة السمنة، تتمثل في:

ـ الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ـ الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ الإصابة بأمراض القلب.

3 عادات خاطئة تسبب السمنة:

وفي وقت سابق؛ نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتجنب الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكريات، لصحة أفضل وعدم زيادة الوزن.

الفرق بين الوزن الزائد والسمنة:

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن هناك فرقًا بين الوزن الزائد والسمنة، قائلة: إن الوزن الزائد يكون فيه معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25، أما السمنة فيكون فيها معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30.

وأشارت إلى أن طريقة حساب معدل كتلة الجسم تتم عن طريق قسمة الوزن على الطول.