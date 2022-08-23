أوضح خبير المسرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أن المضمضة بماء الملح الدافئ يوميًا من الممكن أن يعالج التهاب اللوزتين.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين المتكرر، أو المقاوم للمضاد الحيوي.. الغرغرة بماء مالح ساخن عدة مرات باليوم؛ أقل شيء ٣ مرات/يوم، تكون قبل أي وجبة وعلى الجوع”.

وأضاف: “تذيب ملعقة صغيرة من الملح تقريبًا في نصف كوب ماء ساخن، وسترى النتيجة خلال كم يوم”.

أعراض التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض أهمها: