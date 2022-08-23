أوضح خبير المسرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أن المضمضة بماء الملح الدافئ يوميًا من الممكن أن يعالج التهاب اللوزتين.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين المتكرر، أو المقاوم للمضاد الحيوي.. الغرغرة بماء مالح ساخن عدة مرات باليوم؛ أقل شيء ٣ مرات/يوم، تكون قبل أي وجبة وعلى الجوع”.
وأضاف: “تذيب ملعقة صغيرة من الملح تقريبًا في نصف كوب ماء ساخن، وسترى النتيجة خلال كم يوم”.
أعراض التهاب اللوزتين
التهاب اللوزتين قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض أهمها:
- التهاب الحلق.
- التهاب واضح في اللوزتين وكذلك تورمهما واحمرارهما بشكل كبير وواضح.
- صعوبة في البلع، مع وجود الحمى والتي تزيد درجة حرارتها عن ثمانية وثلاثين درجة مئوية.
- الصداع في الرأس، وكذلك التعب الشديد، والإرهاق، وحدوث فقدان واضح للشهية، وعدم الرغبة في تناول أي أطعمة.
- رائحة الفم قد تبدو كريهة للغاية تصحبها تورم في الغدد اللمفاوية، وألم قوي في الرقبة.
- سعال وكحة قوية وانسداد في الأنف، وألم قوي في المعدة.
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