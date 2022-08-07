حدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عددًا من الأطعمة التي تساهم في زيادة الكوليسترول بالدم، مؤكدًا أن البيض والدهون الطبيعية (السمن) لا يعتبران سببًا في ارتفاعه.

أسباب ارتفاعه:

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن الأخطر من البيض والسمن هي الدهون المصنعة (المهدرجة) كالسمن النباتي والمارجرين، بعد ذلك النشويات والسكريات والتي توجد في (المعجنات والمقليات)، ما يؤدي إلى تصنيع الكبد الكوليسترول منها.

وشدد على ضرورة الحرص على تناول الخضروات الورقية والنخالة، حيث تساهم في تقليل الكوليسترول.

نتائج زيادة الكوليسترول:

ويساهم الكوليسترول الضار في ارتفاع ضغط الدم، وتقليل تدفق الدم إلى أنحاء الجسم، إضافة إلى آلام في الصدر والمعدة وتشكل حصاة في المرارة، ناهيك عن تسببه بمشاكل في القلب والجلطات.

القهوة:

وحذر مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون، في وقت سابق، من أن القهوة المطبوخة بالماء والتي تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

ونصح مجلس الصحة الخليجي بالحرص على القهوة المفلترة لتجنب أضرار القهوة المطبوخة، مشيرًا إلى أن إضافة القرفة عند تحضير القهوة، يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.