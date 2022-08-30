أكد فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن شرب الماء أثناء الطعام غير مضر، مشيرًا إلى أنه يساعد في عملية الهضم ويقلل من الشراهة.

لا يضر:

وتابع الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: شرب الماء مع الأكل لا يضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر بل على العكس؛ الدراسات الموثوقة علميًّا أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل (وقبله وبعده) يساعد على الهضم.

وأردف: كما أنه يقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك ويمنع تلبّك المعدة والأمعاء ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة، اشرب ماء.

اصفرار البول:

وختم فهد الخضيري بقوله: لا تنسَ نفسك، اشرب ماء كثيرًا ولا يكون البول أصفر أبدًا، اصفرار البول إحدى علامات الجفاف ونقص الماء للجسم، شرب الماء يساعد على تقليل تهيج القولون وتحسين الذاكرة ويدعم نضارة الجلد ويساعد على الهضم ويمنع الإمساك، ومن ثّم يخفف من تهيّج القولون ويقلل من آثاره.