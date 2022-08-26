حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خدعة تنظيف القولون، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى تدخل بشري من أجل تنظيفه.

بيع وهم:

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن خدعة تنظيف القولون تعتبر بيع وهم، قد يسبب ضررًا، موضحًا أن الله خلق القولون لجمع الفضلات وإخراجها وله وظائف هامة للجسم وهي (توازن الملح والماء).

وأشار إلى أن القولون يجب أن يكون مليئًا بالبكتيريا النافعة طبيعيًّا المسمى بـ”بروبايوتيك، لذلك لا يحتاج تدخلًا بشريًّا ولا تنظيف أبدًا، فذلك تلقائي.

شرب الماء لمنع الإمساك:

ونصح الخضيري بشرب الماء الكثير وتناول جميع الألياف من أجل منع الإمساك فقط.

أسباب تهيج القولون العصبي:

وكان الخضيري كشف، في وقت سابق، أن أسباب تهيج القولون العصبي تختلف من شخص لآخر، فبعضها حالة نفسية، وبعضها نوع غذاء مهيج مثل الفلفل، أو البقوليات أو القهوة، وبعضها إجهاد، وقلق، وتوتر، وعدم النوم الكافي.

ومن الأسباب الأخرى أيضًا الإمساك بسبب عدم شرب الماء الكافي، ونقص تناول الألياف والخضار؛ لذا فالحلول بيد الإنسان فعليه البحث عن المسببات وتجنبها؛ نظرًا لأن الأدوية وقتية.

وأشار: “من مهيجات القولون أيضًا التدخين، فضلًا عن نقص البكتيريا النافعة إما بسبب أدوية معينة تقتل بكتيريا الأمعاء، أو مواد كيميائية مصنعة دخلت بالغذاء، مثبتات ومحسنات ومنكهات؛ وعلاجه تناول لبن متحمض جدًّا أو للضرورة أخذ كبسولات بروبايوتك”.