أوضح خبير المسرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أسباب تهيج القولون العصبي؛ وسبل معالجته والتخلص منه أو تجنبه.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أسباب تهيّج القولون العصبي تختلف من شخص لآخر؛ بعضهم حالة نفسية! وبعضهم نوع غذاء مهيّج: فلفل، أو بقوليات أو قهوة؛ وبعضهم إجهاد، وقلق، وتوتر، وعدم النوم الكافي، وبعضهم بسبب الإمساك بسبب عدم شرب ماء كافي، ونقص تناول الألياف والخضار؛ لذا فالحلول بيدك ابحث عن المسببات وتجنبها؛ فالأدوية وقتية”.

فوائد النخالة

وأضاف: “النخالة قد تعالج تهيّج القولون العصبي لنسبة كبيرة منهم، وبالذات من لديه إمساك؛ وأحد أسباب الإمساك: الجفاف وعدم شرب ماء كافٍ، أو عدم تناول ألياف كاملة، وعلاجه النخالة والشوفان وبقية الحبوب الكاملة،والأشخاص الذين يهيّج قولونهم قلة الألياف (الإمساك) والجفاف، لا بد من تناول ألياف وماء”.

البكتيريا النافعة

وأكمل: “ومن مهيجات القولون أيضاً نقص البكتيريا النافعة إما بسبب أدوية معينة تقتل بكتيريا الأمعاء، أو مواد كيميائية مصنّعة دخلت بالغذاء، مثبتات ومحسنات ومنكهات؛وعلاجه تناول لبن متحمّض جداً أو للضرورة تأخذ كبسولات بروبايوتك، ومن مسببات تهيّج القولون التدخين وهو العدو الأول للقولون”.

النساء أكثر عرضة لمضاعفات القولون العصبي

وفي وقت سابق؛ أوضح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي.

القولون العصبي

وكتب “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”: “القولون العصبي قد يحدث بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي وعوامل الخطورة هي: التهاب الجهاز الهضمي الشديد، السيدات أكثر إصابة من الرجال، خاصة في حال وجود مرض نفسي كالقلق والاكتئاب”.