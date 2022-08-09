استعاد الإذاعي الكبير عبدالكريم الخطيب، بداياته مع إذاعة المملكة في نهاية الخمسينيات الميلادية، وأبرز برامج تلك الحقبة التي قدمها.

الإذاعي السعودي "عبدالكريم الخطيب" يستعيد بداياته مع الإذاعة #السعودية في نهاية الخمسينات الميلادية، ويستعرض أبرز برامج تلك الحقبة pic.twitter.com/ZCDJ5UMZDu — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 8, 2022

وقال الخطيب خلال حديث مع قناة “العربية”، إنه بدأ مع الإذاعة متعاونًا حيث كان يعمل وقتها في جريدة “البداية” التي كانت امتدادًا لجريدة “صوت الحجاز” في جدة، وكان هو المسؤول عن الأخبار المحلية، فعمل متعاونًا مع الإذاعة خلال عامي 1976 و1977.

أبرز البرامج التي قدمها

وأضاف أنه قدم خلال عمله كمتعاون، برنامجي “ركن المزارع”، و”من هنا وهناك”، لافتًا إلى أنه تم تعيينه في الإذاعة في رمضان من عام 1979، وعقب الشهر الكريم صادف الحج، حيث قدم “مرحبًا بالحجاج”.

الإذاعة جامعة

وأوضح أنه في عام 1980 بدأ العمل الفعلي بالإذاعة بقراءة النشرات، التعليقات، أقوال الصحف، فضلا عن تقديم برامج أدبية بالتناوب مع الزملاء، واصفًا الإذاعة بأنها “جامعة معينها لا ينضب” حيث أنشئت قبل أن يكون في المملكة ثانويات أو جامعات، ولهذا ارتبط الناس بها.

واستطرد أن الإذاعة قدمت عددًا من البرامج مثل “ركن المزارع، ركن الطالب، ركن الشرطة، ركن الرياضة، والأطفال”، فيما كان الراديو منتشرًا في كل مكان، حيث كانت الإذاعة كل شيء في حياة السعودي.

ولفت إلى أن الإذاعة بدأت في المملكة عام 1968، وكانت تابعة إلى وزارة المالية ماليًا وإداريًا، أما فنيًا بإدارة البرق والبريد، وبعد ذلك أصبحت محلية.