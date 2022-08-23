تترقب الجماهير مباراة الخليج والهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل الاستعداد القوي للفرق لانطلاقة المسابقة.

مباراة الخليج والهلال

وتُقام مباراة الخليج والهلال، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويطمح الأزرق في مواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الافتتاحية، وتحقيق الفوز ضد الخليج، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

70% لجماهير الزعيم في المباراة

وكشف نائب رئيس المجلس الهلالي بالشرقية، محمد العريني عن انتهاء الاجتماعي التنسيقي للمباراة، وأكد أن إدارة نادي الخليج تنازلت عن 70% من الطاقة الاستيعابية لجماهير الأزرق، على أن يتم طرح التذاكر اليوم.

وأشار إلى أن تذاكر مباراة الخليج والهلال ستكون متوفرة عبر موقع شركة “صلة” الرياضية، مؤكدًا أن الأسعار ستكون كالتالي؛ 60 ريالًا الموحدة للأفراد والعائلات، 700 ريال الممتازة و1500 ريال المقصورة.

وأشادت جماهير الأزرق بتصرف إدارة الخليج، خاصة أنها ستحقق مكاسب مالية من هذا القرار، فيما أبدى البعض الآخر استغرابه من أسعار التذاكر، وأكدوا أنها مرتفعة للغاية، وطالبوا بتخفيضها.