أعلن نادي الخليج- قبل قليل- عن نفاد تذاكر مباراة الهلال غدًا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2022/ 2023.

موعد مباراة الخليج والهلال:

ومن المقرر انطلاق المباراة غدًا بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وصعد الخليج لدوري المحترفين السعودي بعد نهاية موسم 2021/ 2022 في دوري يلو، رفقة ناديي العدالة والوحدة.

وقبل نفاد تذاكر مباراة الهلال والخليج، يدخل أزرق الرياض غدًا الخميس منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لـ موسم 2022/ 2023 مدافعًا عن لقبه وباحثًا عن الفوز باللقب رقم 19 في الموسم الجديد.

وكان أزرق الرياض تُوج بالنسخة الماضية من دوري المحترفين في يونيو الماضي، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد الذي احتل المركز الثاني.

وخاضت الفرق الـ16 معسكرات إعدادية في الخارج، قبل أن تستكمل التحضيرات في السعودية وتلعب مباريات ودية، من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن، لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

ويطمح الثلاثي الصاعد إلى دوري روشن السعودي، الخليج، العدالة والوحدة في الظهور بشكل جيد مع انطلاقة الموسم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق، فيما يسعى الهلال حامل اللقب لخطف الأنظار خاصة أنه يضم لاعبين مميزين.