أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، قبل قليل، عن إطلاق منصة للتذاكر الإلكترونية لمباريات دوي يلو موسم 2022/ 2023، لأندية محددة ضمن المرحلة الأولى.

الدرجة الأولى يكشف تفاصيل منصة التذاكر:

وأوضحت رابطة أندية الدرجة الأولى أنها أطلقت هذا التنظيم، لتسهيل الحصول على التذاكر للجماهير وإحصائها إلكترونيًّا، ما يساهم في حصول الأندية والرابط مستقبلًا على إحصائيات بعدد الحضور الفعلي للمباريات والاستفادة منها تسويقيًّا.

ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل عملية الحصول على التذاكر باستخدام التقنية، وتحسين تجربة المشجع ومواكبة التحول الرقمي وفق رؤية 2030، بالإضافة إلى أنه إحدى مراحل تطوير المسابقة.

واستثنت رابطة أندية الدرجة الأولى 8 أندية من المرحلة الأولى للمشروع، وفي مقدمتهم الأهلي والفيصلي، فيما ضمت كل من؛ الجبلين، العروبة، نجران، الأخدود، هجر، جدة، القيصومة، الخلود، الساحل، العربي، الشعلة وأحد.

انطلاق دوري يلو يوم 22 أغسطس:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري يلو يوم 22 أغسطس، بمواجهة العربي ضد هجر على ملعب إدارة التعليم، وستكون أول مباراة للأهلي يوم 24 أمام القيصومة، فيما يواجه الفيصلي فريق الرياض.