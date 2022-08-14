أكد القانوني بندر المغامس، أن الدعم المادي في بثوث “التيك توك” يعرف في النظام بأنه تسول، ويعاقب عليه القانون.

فيديو | القانوني بندر المغامس لـ #الراصد: الدعم المادي في بثوث "التيك توك" يعد في النظام "تسول" يعاقب عليه القانون#الراصد pic.twitter.com/TLxnywnTl9 — الراصد (@alraasd) August 14, 2022

عدم جواز الدعم المالي:

وقال المغامس في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الدعم المادي للأشخاص دون مقابل لا يجوز، موضحًا أن نظام مكافحة التسول نص عليها في المادة الأولى بالفقرة الخامسة.

وذكر أن الفقرة الخامسة عرفت المتسول ونصت على عدم جواز حصول الغير على المال من غير مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أنه في حال امتهان ذلك يعاقب من قبل القانون.

تيك توك يؤثر على القراءة:

وفي سياق آخر، حذرت المدير التنفيذي لجمعية “شارك” للأبحاث والدراسات، الدكتورة نورة الثميري، من منصة “تيك توك”، مؤكدة أنها أثرت بشكل سلبي على معدلات القراءة.