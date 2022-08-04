أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لا سيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.



أمطار على الباحة

وفي السياق ذاته؛ حذر الدفاع المدني من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مع تساقط البرد، وجريان السيول، ونشاط الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى استمرار حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس.

كما حذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 1 صباح يوم الجمعة .

أمطار جازان

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

تفاصيل الحالة:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تكون على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وتكون أمطار رعدية على مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).