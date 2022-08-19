جددت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقالت المديرية في إنفوجراف على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

متابعة التنبيهات:

من جانبها، قدمت أمانة المدينة المنورة إرشادات للتعامل مع العواصف الرعدية والأمطار، لسلامة الكبار والأبناء.

وشددت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة مع منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء سواء أعمدة الإنارة والكبائن.

تجنب المرور في مجاري السيول:

كما نوهت بأهمية تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول مع إفساح المجال لمعدات سحب المياه.

ويمكن الإبلاغ غن تجمعات المياه بالتواصل على رقم الطوارئ 940.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر).

في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.