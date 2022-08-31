أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، التصرف السليم عند تسرب الغاز، وذلك لسلامة المواطنين وحمايتهم.

التصرف السليم عند تسرب الغاز

وقدمت الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، 4 أمور توضح التصرف السليم عند تسرب الغاز وهي: عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان.

وأضافت أنه من الضروري قفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

التعامل مع حالات تسرب الغاز

وكان الهلال الأحمر السعودي، كشف عدة خطوات للتعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرب الغاز في المنزل وتقديم الإسعافات الأولية لحالات الاختناق.

وأوصى الهلال الأحمر بالتعامل مع حالات تسرب الغاز كما يلي: