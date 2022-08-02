نبَّه الدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار على منطقة عسير، حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية العامة إن هذا التنبيه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة ٦ مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.