لا تزال تواصل فرق الدفاع المدني، جهودها الميدانية في متابعة الحالة المناخية، التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

جهود مستمرة للدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة صور تبرز جهود الفرق التابعة لها، من أجل متابعة الحالة المطرية الصيفية، التي تشهدها المنطقة.

تجنب الأودية

وجددت المديرية العامة دعوتها للجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

وأكد الدفاع المدني في وقت سابق، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.