وذكر الدكتور عبدالرحمن السيف، أخصائي ثاني رقابة وإنذارات، أن جهاز قياس ضغط الدم هو جهاز طبي يستخدم لقياس ضغط الدم في الجسم، ومعرفة ما إذا كان ضمن الحدود الطبيعية أو خارجها.

وأضاف أن جهاز قياس ضغط الدم يتكون من وسادة هوائية توضع في الجزء العلوي من اليد موصولة بجهاز لقراءة ضغط الدم.