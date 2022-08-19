قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح عند قياس ضغط الدم بشكل صحيح.
وقالت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “عند قياس ضغط الدم، تأكد من اتباعك لإرشادات استخدام الجهاز لتضمن نتائج دقيقة للقراءات”.
ما هو جهاز ضغط الدم؟
وذكر الدكتور عبدالرحمن السيف، أخصائي ثاني رقابة وإنذارات، أن جهاز قياس ضغط الدم هو جهاز طبي يستخدم لقياس ضغط الدم في الجسم، ومعرفة ما إذا كان ضمن الحدود الطبيعية أو خارجها.
وأضاف أن جهاز قياس ضغط الدم يتكون من وسادة هوائية توضع في الجزء العلوي من اليد موصولة بجهاز لقراءة ضغط الدم.
طريقة قياس وقراءة ضغط الدم:
أما عن طريقة قياس وقراءة ضغط الدم، فأوضح أن المستوى الطبيعي لضغط الدم الانقباضي هو “الرقم العلوي” أقل من 120، والضغط الدم الانبساطي “الرقم السفلي” هو أقل من 80.
وعند القياس، لابد من الجلوس بشكل معتدل، وجعل الظهر مستقيمًا ومستندًا، ووضع اليد على سطح مستوِ بحيث يكون الجزء العلوي عند مستوى القلب، كما من الضروري التأكد من استخدام المقياس المناسب لوسادة الهوائية، حيث يتم لفها بإحكام على الجزء العلوي من الذراع والبدء في عملية القياس.
اترك تعليقاً