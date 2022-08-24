سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعض الارتفاع، ليعوض بعض الخسائر الناجمة عن صدور بيانات ضعيفة بأميركا، بينما يواصل اليورو انخفاضه بسبب ضغوط المخاوف بشأن نشوب أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

وقد ساهم في ارتفاع سعر الدولار بعض المسوح لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والتي كُشف عنها أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة.

يأتي هذا بعد موجة صعود دفعت العملة الأميركية إلى أقوى مستوى مقابل اليورو في 20 عامًا.

ارتفاع لحظي لليورو

وقد سجل اليورو دولارًا واحدًا لفترة وجيزة أمس الثلاثاء، لكنه عاد تحت الضغط إلى 0.9950 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، وهو أعلى قليلاً من أدنى مستوى سجله أمس البالغ 0.99005 دولار.

وعن حالة اليورو قال رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونكس يوروب، سايمون هارفي، إنه من الصعب جدًا على السوق دفع اليورو إلى ما فوق مستوى التكافؤ، معزيًا ذلك إلى المخاوف حيال إمدادات الطاقة في أوروبا واحتمالات نبرة التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع جاكسون هول يوم الجمعة المقبل.

العملات المتأثرة

وفي السياق نفسه؛ تعرضت العملات شديدة التأثر بالدورة الاقتصادية، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، لضغوط وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وهبط الدولار الأسترالي 0.15 %إلى 0.6920 دولار وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.23 % إلى 0.6199 دولار.

وحوم الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوى في عامين ونصف البالغ 1.1718 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء، بينما ارتفع الين الياباني 0.2 % إلى 136.48 للدولار.