أعلن (الديوان العام للمحاسبة) ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، عن بدء التسجيل في برنامج “التدريب التعاوني” لعام 1444هـ لطلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصي (المحاسبة، القانون) من مختلف الجامعات والكليات في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني. عن التدريب:- – يعتبر برنامج “التدريب التعاوني” لعام 1444هـ لطلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصي (المحاسبة، القانون) من مختلف الجامعات والكليات في المملكة جزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجالي المحاسبة والقانون، والتعرف على سوق العمل في تلك المجالات.

شروط القبول:-

– الحصول على موافقة الجامعة أو الكلية للتدريب، متضمنةً فترة التدريب، وموعد بدايته.

– سيتم فرز وقبول طلبات التدريب بناءً على توفر الفرص التدريبية المتاحة بالديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة.

موعد التقديم:-