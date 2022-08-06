أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بعد قصف غزة.

وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في زيارة للكلية الحربية المصرية: “نحن حريصون من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون هناك أزمات أحداث عنف واقتتال”.

وأضاف: “تحركنا باتصالات على مدار الساعة مع الجميع؛ كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدًا كبيرًا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة”.

ارتفاع ضحايا قصف غزة:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 13 فلسطينيًّا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، فيما انطلقت صافرات الإنذار في عسقلان على بعد 65 كم غرب القدس؛ تحسبًا لهجمات انتقامية مصدرها القطاع.

مواجهات في رام الله:

كما وقعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله، بينما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت على مناطق في إسرائيل.

حصيلة الهجوم على غزة:

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 79 إصابة مع تسجيل إصابة ستة فلسطينيين بعد تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): “إن نحو 6 فلسطينيين أصيبوا الليلة الماضية جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة ومنطقة أخرى جنوب (دير البلح) وسط القطاع.

وذكرت الوكالة أن الغارات الأخيرة تركزت على بلدة (بيت لاهيا) شمال القطاع في محيط جامعة (القدس المفتوحة)، إضافة إلى غارات نفذتها طائرات الاحتلال جنوب وشرق وشمال مدينة غزة.