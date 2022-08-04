أكدت مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، جاهزية جميع الكوادر النسائية العاملة في المسجد الحرام، والاستعداد الكامل لاستقبال موسم العمرة، بعد رفع الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة.

تفقد المصليات النسائية:

وقالت الرشود خلال حضورها أثناء رفع الحواجز، وتفقدها لجاهزية المصليات النسائية، ومايقدم من خدمات لقاصدات البيت العتيق، نرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهم واهتمامهم بالحرمين الشريفين، وبصدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامناً مع بدء موسم العمرة، والتي جاءت ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

رفع الحواجز الوقائية:

وأوضحت الرشود أنه بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس تم إشرافها على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة ودخول النساء للحجر والصلاة فيه، وأن جميع الأعمال والخدمات التي تقدم لقاصدات وزائرات المسجد الحرام تحظى بعناية واهتمام من الرئيس العام، حرصًا منه على سلامة الجميع، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي ختام حديثها أشادت الرشود بدور المرأة العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما لديهن من مؤهلات علمية وخبرات عملية تؤهلهن لهذا العمل الذي يعد شرف عظيم للجميع، وشكرت جميع العاملات والعاملين في المسجد الحرام على جهودهم في عمليات التنظيم وإدارة الحشود، والمحافظة سلامة ضيوف الرحمن سائله الله -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.