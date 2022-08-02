شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية الأطفال الرضع من المشاكل الصحية.

تعزيز جهاز المناعة

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف صادر عنها، إن الرضاعة الطبيعية تعزز للأطفال الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة، كما تقلل من خطر إصابتهم بمرض السكري والسمنة مستقبلًا.

وأضافت أن الرضاعة تسهم أيضًا في تقليل خطر إصابة الأم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

الإرضاع في أول ساعة من ولادته

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء دعت في وقت سابق، إلى ضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى من ولادته، ما يساهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن حليب الأم يعد الغذاء الأمثل لنمو الطفل بشكلٍ صحي وسليم، موضحة “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو”.

وأضافت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.