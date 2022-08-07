تأثرت محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة بموجة التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد من سقوط أمطار غزيرة، وهبوط رياح نشطة، فضلًا عن جريان السيول والأودية.

آثار الرياح الهابطة من السحب الركامية اليوم في أم الدوم شمال #الموية.

(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/2AqYWuAaU0 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 7, 2022

جريان سيول واقتلاع أشجار:

ووثق مقطع فيديو متداول، آثار الرياح الهابطة من السحب الركامية، اليوم الأحد، في منطقة أم الدوم شمال المويه بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، جريان السيول في أم الدوم، وسط تضرر المنطقة، واقتلاع الأشجار من جذورها بسبب تأثيرات الرياح الهابطة.

أمطار رعدية على مكة:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين إلى الجمعة المقبل.

وتعد مكة المكرمة من أبرز المناطق التي تشهد هطول أمطار رعدية، حيث تتأثر محافظاتها ومدنها والتي تتضمن الآتي: (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، القنفذة).

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها التأثيرات التالية (جريان السيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية).