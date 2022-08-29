قال خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق: إنه بعد عشرة أيام يبرد الماء والهواء آخر الليل، وبعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار.

أبشروا :

1-بعد عشرة أيام يبرد الماء والهواء آخر الليل

2-بعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار

3-بعد ثلاثين يوم يتساوى الليل مع النهار

4-بعد أربعين يوم يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع أيام السنة(الوسم)

pic.twitter.com/h1T6BjYene — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 29, 2022

الوسم بعد 40 يومًا:

وتابع الزعاق، في فيديو له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه بعد ثلاثين يومًا يتساوى الليل مع النهار، وبعد أربعين يومًا يدخل ألطف وأجمل وأروع أيام السنة (الوسم)، بحسب وصفه.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.