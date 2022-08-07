أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد د. خالد الزعاق، أن اليوم الأحد هو أول موسم “الكليبين” وهو آخر نجوم جمرة القيظ، التي تستمر مدته 26 يومًا، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

#صباح_الخير

لا شفتني صديت عنك وقفيت

مابيك تسأل عن سبايب صدودي

طبعي كذا لا شفت زلتك صديت

ماودي تسمع مني قسوة ردودي

pic.twitter.com/tkr8acRsOR — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 7, 2022

انخفاض الحرارة

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن مدة هذا الموسم تكون 13 يومًا، ثم يعقبه “سهيل”، ومدته 13 يومًا أيضًا، وهو الموسم الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالتسهل والانخفاض التدريجي تباعًا مع مرور الأيام.

انتهاء الكليبين وسهيل

وأضاف أن انتهاء موسمي الكليبين وسهيل، بمرور 26 يومًا، ينقضي فصل الصيف، ويبدأ اعتدال الجو ودرجات الحرارة تنخفض.