قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن هذه الأيام تشهد دخول سهيل، متوقعاً أن تبدأ برودة المياه بعد 10 أيام من الآن وبعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار، وبعد 30 يوماً يتساوى الليل مع النهار، وبعد 40 يوماً يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع أيام السنة “الوسم”.

أبشروا :

1-بعد عشرة أيام يبرد الماء والهواء آخر الليل

2-بعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار

3-بعد ثلاثين يوم يتساوى الليل مع النهار

4-بعد أربعين يوم يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع أيام السنة(الوسم)

pic.twitter.com/h1T6BjYene — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 29, 2022

حركة الرياح وتخلقات السحب

وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأيام المقبلة هي التي تبين لنا ماهية الموسم القادم من حيث الأمطار أو الإجداب، عن طريق حركة الرياح وتخلقات السحب وألوانها.

أهم أمطار السنة

ولفت إلى أن أهم أمطار السنة 90 يوماً، هي الـ 20 يوماً السابقة على موسم الوسم والـ 20 يوماً اللاحقة له ، تنبت ما ينبته الوسم، مشيراً إلى أن موسم الأمطار يمتد في المملكة ثمانية شهور، فيبدأ مع سهيل وينتهي بخفاء نجم سهيل، ويتزامن ذلك مع موسم “التويبع”.