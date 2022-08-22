توقع الخبير في الفلك والمناخ خالد الزعاق أن تتحسن الأجواء من آخر الليل بعد عشرة أيام.

بعد عشرة أيام :

ستتحسن الأجواء من آخر الليل ويتمثل ذلك بانكسار حدة الحرارة وبرودة الهواء والماء

وهذا أمارة وعلامة على دخول النجم الثاني من سهيل

والعامة تقول (لادخل سهيل يبرد آخر الليل)

pic.twitter.com/1qpshwdpFH — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 22, 2022

تحسن الأجواء:

وقال الزعاق عبر فيديو له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ستتحسن الأجواء من آخر الليل ويتمثل ذلك بانكسار حدة الحرارة وبرودة الهواء والماء وهذا أمارة وعلامة على دخول النجم الثاني من سهيل.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.