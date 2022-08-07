وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم اتفاقية تعاون مع شركة ساتس العربية السعودية، في مجال الشحن الجوي في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك مطار الملك خالد الدولي، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

تفاصيل الاتفاقية:

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل المكلف المهندس عبدالله الفنتوخ، فيما وقعها من جانب شركة ساتس العربية السعودية المدير العام لي فوون كيين.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمبنى الشحن الجوي التابع لشركة ساتس العربية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث سيُسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية للمباني اللوجستية في المناطق الجمركية.

تحديد المهام والمسؤوليات:

وتحرص الهيئة من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تحديد المهام والمسؤوليات في الأعمال المرتبطة بالخدمات المقدمة لعملاء الهيئة بمختلف فئاتهم، حيث ستقوم الهيئة بتركيز أدائها على النواحي الجمركية، الأمر الذي سيُسهم في تحسين وتيسير الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، فيما ستتولى شركة ساتس العربية السعودية المهام الخاصة بتشغيل خدمات المناولة والحمالة والصيانة وجميع الخدمات التشغيلية الأخرى، والذي بدوره سيزيد ويُعزز من أداء مزودي الخدمات اللوجستية في المناطق الجمركية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الخدمة.

يُشار إلى أن الهيئة وقعت في سبتمبر 2020م اتفاقية مماثلة مع شركة ساتس العربية السعودية لتسليم المهام التشغيلية في مبنى الشحن للشركة في جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.