يُخيم الغموض على موعد مباراة كأس السوبر المصري السعودي التي ستجمع بين الهلال والفريق الفائز بلقب الدوري المصري لكرة القدم.

مباراة كأس السوبر المصري السعودي

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري السعودي في التاسع من شهر سبتمبر المقبل على استاد لوسيل في قطر، حيث ستجمع بطلي الدوري في البلدين.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، سيضطر اتحاد الكرة إلى طلب تعديل موعد المباراة ضد الهلال، لارتباط الفريق بخوض الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأقرب للمشاركة في كأس السوبر المصري السعودي، حيث اقترب من حصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني تواليًا، ويتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز.

الزمالك يخوض الأدوار التمهيدية

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أُقيمت بالأمس، عن مواجهة الزمالك لفريق إيليكت سبور التشادي، ما يصعب خوضه مواجهة كأس السوبر المصري السعودي في التوقيت ذاته.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد الأدوار التمهيدية في المسابقات القارية، وجاءت كالتالي؛ مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول من 9 وحتى 11 سبتمبر والإياب من 16 وحتى 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تُقام منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر، على أن يكون الإياب من 14 وحتى 16 من الشهر ذاته.