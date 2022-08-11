تسعى إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع مهاجم فريق النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يفاوض فينسنت أبو بكر

وأشار موقع milliyet، اليوم الخميس، إلى أن عودة فينسنت أبو بكر إلى الدوري التركي بعد تجربته مع فريق بشكتاش، أصبحت محل شك.

وتابع: “أبو بكر يرغب في الرحيل عن النصر بسبب الأزمة المالية، ويريد المهاجم الكاميروني الحصول على راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين دولار، وهو ما يهدد اكتمال انتقاله إلى الزمالك”.

وأضاف: “الزمالك يحاول تخفيض مطالب فينسنت أبو بكر لإقناعه بالرحيل إلى الدوري المصري في الموسم الرياضي الجديد.. وفي حالة إتمام الصفقة سيكون المهاجم الكاميروني صاحب أعلى راتب في تاريخ الكرة المصرية”.

وكان مرتضى منصور قد أعلن مؤخرًا أنه حصل على توقيع لاعب دولي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الرياضي المقبل.

إدارة النصر تتمسك باستمرار أبو بكر

وارتبط اسم فينسنت أبو بكر بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط اهتمام أكثر من ناد بضمه، إلا أن إدارة نادي النصر تمسكت باستمراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).