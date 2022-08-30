طرح الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية محمد الهدلة فكرة الزواج السري والدوافع والأسباب التي قد تجعل البعض يلجأ له.

مبررات وأسباب

وقال الهدلة: سؤال للنقاش: الزوج اللي يتزوج على مرته بالسر، هل هو ضعف منه، أو من حبه لزوجته، أو خوف من خسارتها؟ وتابع: فضلًا لا أحد يتجاهل التغريدة هذه لأن هذا النوع من الزواجات منتشر هذه الأيام مع كثرة الخاطبات.

وقالت إحدى المتابعات: “أنا تزوجت قبل أسبوعين زواجًا شرعيًا سريًا من الطرفين والسبب في إخفاء الخبر هو يريد أن يحافظ على بيته دون مشاكل وأنا أخشى على نفسيات بناتي”.

أما أحمد النيادي فقال: “قابلت شخصًا في عمر 65 قال لي لقد تزوجت من ثانية قبل 6 أشهر والزوجة الأولى علمت بالأمر من أولادها وزعلانة إلي الآن والرجل شخص متدين وأبناؤه خريجو جامعات محلية ودولية ومنهم المهندس والدكتورة ولكن الذي أدهشني أنه تزوج امرأة مغربية في 30 من العمر واستأجر شقة لها بالقرب من منزله”.

وتابع النيادي: “علمًا بأن الرجل أخبر أبناءه قبل الزواج والبعض منهم طلب من الأب عدم إخبار الأم ولم يمانعوا ذلك. السبب الذي جعله يبوح لي بالأمر إنني رأيته وقلت له أنت لا تشبه الشخص الذي أعرفه سابقًا! رشيق ووجهه مشرق والابتسامة النابعة من القلب”.

ظلم للمرأة أم حرية ؟

وعلى الجانب الآخر قال أحمد العويس أولًا: ليش تتزوج ومعك زوجة؟ ثانيًا: بتتزوج طبق حال الاستبدال بزوج ولا تخليها معك وتقهرها خلها بعد هي تشوف غيرك ولا تقنعني إنك بتعدل بينهم لو تطير خلوا عني الهرج رجال ونعرف بعض إذا يتزوج أكيد أن زوجته مقصرة صح واذا جت الثانية وصارت مضبوطة بتعاملها مثل الأولى بتصير ظالم”.

مرض اجتماعي

بدوره قال سعيد الغامدي: رأيي أن الزواج السري مرض اجتماعي يصيب كثير من ضعيفي الإرادة، من المتوقع أن لا يقدم أحد من الزوجة الثانية إلا ولدى زوجته الأولى بعض القصور، فمن الأولى أن يوضح لها ذلك ويبدأ بالمعالجة فإن استجابت فبها ونعم وإن استمر التقصير فعليه أن يعلن زواجه ويقدم على ما شرعه الله ويشهره.