يواصل المرشحون للقبول في جامعة الطائف تأكيد عملية القبول على الكليات التي تم ترشيحهم لها حتى موعد نهاية المهلة التي حددتها الجامعة يوم السبت المقبل 8-1-1444هـ.

وكانت الجامعة أهابت بالطلبة المقبولين الدخول على بوابة القبول ثم اختيار خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي مؤكدة أنه سيتم إلغاء القبول في حال عدم التثبيت.