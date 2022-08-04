يواصل المرشحون للقبول في جامعة الطائف تأكيد عملية القبول على الكليات التي تم ترشيحهم لها حتى موعد نهاية المهلة التي حددتها الجامعة يوم السبت المقبل 8-1-1444هـ.
وكانت الجامعة أهابت بالطلبة المقبولين الدخول على بوابة القبول ثم اختيار خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي مؤكدة أنه سيتم إلغاء القبول في حال عدم التثبيت.
معايير القبول في جامعة الطائف
وفي وقت سابق أعلنت الجامعة أن معايير المفاضلة والقبول تتم وفق ما يلي:
|الكلية
|الوزن النسبي
|الثانوية
|القدرات
|التحصيلي
|الطب
الصيدلة
طب الأسنان
|٣٠%
|٣٠%
|٤٠%
|العلوم الطبية التطبيقية
الهندسة
الحاسبات و تقنية المعلومات
|٣٠%
|٣٠%
|٤٠%
|العلوم
كلية إدارة أعمال (تخصص المحاسبة وتخصص الاقتصاد)
كلية التصاميم والفنون التطبيقية (تخصص التصميم الداخلي وتخصص التصميم الجرافيكي)
|٤٠%
|٣٠%
|٣٠%
|التربية
الآداب
الشريعة والأنظمة
بقية تخصصات كلية إدارة الأعمال
بقية تخصصات كلية التصاميم والفنون التطبيقية
|٥٠%
|٥٠%
|—
|الكلية التطبيقية
(دبلوم)
|التخصصات العلمية
|٤٠%
|٣٠%
|٣٠%
|التخصصات الإنسانية
|٥٠%
|٥٠%
|—
|الكلية الجامعية بتربة
الكلية الجامعية بالخرمة
الكلية الجامعية برنية
|بتم تطبيق شروط ومعايير القبول لكل تخصص مماثل في مقر الجامعة الرئيسي بالطائف.
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