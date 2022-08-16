أكدت النيابة العامة أن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص تعني بتزييف وتقليد النقود والنقود المعدنية على اختلافها أيًّا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

صناعة أو بيع:

وقالت النيابة: إن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى ألفي ريال.

ولفتت إلى أن هناك بحسب المادة 4 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.