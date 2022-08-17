حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة تزييف النقود المعدنية بشتى أنواعها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، أو تقليد النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها.

فيديو | النيابة العامة: السجن والغرامة لمن صنع أو قلد النقود المعدنية أو الورقية#الإخبارية pic.twitter.com/rEjWn507oo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2022

عقوبة تزييف وتقليد النقود

وأوضحت النيابة أن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في اللغط فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ألف ريال.