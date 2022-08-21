كشفت النيابة العامة، أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح.

عدم إساءة استخدام الحماية الجزائية:

وقالت النيابة العامة: إن الحماية الجزائية تعزز من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها، أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها، وفقًا لنظام التعاملات التجارية.

عقوبة الدخول على منظومة توقيع إلكتروني:

وأشارت إلى أن من يقوم بهذا الخرق يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، فضلًا عن مصادرة الأجهزة والمنظومات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية كل من يخالف ذلك.