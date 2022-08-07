حذر د. وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي، من خطورة ممارسات البعض من مشاهير التواصل الاجتماعي على أفراد الأسرة والمجتمع.

ضرر صحي واجتماعي

وقال السحيباني، لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على “قناة السعودية”، إن “التقليد الأعمى” لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي مُضر صحيًا وماديًا”.

أمور محرمة شرعاً

وأضاف د. وليد السحيباني “أن المتابعة المستمرة لمشاهير التواصل الاجتماعي تجعلك تتقبل الأمور المحرَّمة شرعًا والمخالفة لأخلاقياتنا الدينية”.