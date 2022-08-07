حذر د. وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي، من خطورة ممارسات البعض من مشاهير التواصل الاجتماعي على أفراد الأسرة والمجتمع.
#صباح_السعودية | د. وليد السحيباني: "التقليد الأعمى" لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي مُضر صحيًا وماديًا. #قناة_السعودية
— قناة السعودية (@saudiatv) August 7, 2022
ضرر صحي واجتماعي
وقال السحيباني، لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على “قناة السعودية”، إن “التقليد الأعمى” لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي مُضر صحيًا وماديًا”.
أمور محرمة شرعاً
وأضاف د. وليد السحيباني “أن المتابعة المستمرة لمشاهير التواصل الاجتماعي تجعلك تتقبل الأمور المحرَّمة شرعًا والمخالفة لأخلاقياتنا الدينية”.
#صباح_السعودية | د. وليد السحيباني: المتابعة المستمرة لمشاهير التواصل الاجتماعي تجعلك تتقبل الأمور المحرَّمة شرعًا والمخالفة لأخلاقياتنا الدينية. #قناة_السعودية
— قناة السعودية (@saudiatv) August 7, 2022
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