تناغمت رئاسة الحرمين الشريفين مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وكثفت نشاطاتها، كون الحرمين هما منبر الإنسانية في العالم، حيث أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عن تخصيص جائزة لأفضل عمل إنساني في الحرمين وخارجه إلى جانب إطلاق أكبر برنامج لتعزيز الجودة وأنسنة الخدمات لمواكبة رؤية الرئاسة 2024 والتماهي مع رؤية 2030.

القيادة إنسانية والشعب رائد في تعظيم الإنسانية

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في كلمته التي ألقاها في اليوم العالمي للعمل الإنساني أن قيادتنا الرشيدة إنسانية وشعبنا رائد في تعظيم الإنسانية، وشبابنا صناع العمل الإنساني، فلماذا لا نكون إنسانيون؟ مشددًا على أهمية تحقيق الجودة في الإطار المؤسسي لتحقيق الريادة المثلى وأعلى معايير الجودة العالمية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الحرمان الشريفان منبع الإنسانية

وتابع الرئيس العام قائلًا: “إن الحرمين الشريفين ورسالتهما منبع العلاقات الإنسانية، والتي تأتي من الهدايا للعالمين ومن مظاهر الإنسانية في الحرمين خدمة كبار السن وذوي الإعاقة وتقديم البرامج التي تعين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، والتعاون مع الجهات الخيرية والتطوعية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن”.

القيادة تخدم الإنسانية وتتبنى قيم التسامح

وأردف قائلًا ” إن القيادة الحكيمة تحرص دائمًا على دعم القضايا العالمية وكل ما يخدم الإنسانية وقيم التسامح، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم ومساعدة المحتاجين والذي يؤكده إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودوره الكبير والرائد في مجال العمل الخيري والتطوعي”.

خدمة الإنسان طوال العام في أنحاء العالم

وقال الرئيس العام ” إن المملكة لا ننظر للإنسان ليوم واحد تخدمه طوال العام في جميع أقطار العالم بلا منّ، مؤكدًا أن المملكة كانت ولاتزال حريصة على حقوق الإنسان وعدم التعرض لأي شخص، وهي ضمن المقاصد الشريعة الرئيسية مشددًا على عالمية الرسالة الإنسانية العالمية للحرمين، وضرورة تعزيز المفاهيم والقيم في العمل الإنساني”.

إدارة إعلامية لتطوير وتعظيم المحتوى المؤنسن

وحث الرئيس العام منسوبي الرئاسة للتبرع كل حسب سعته لمنصة إحسان ومركز الملك سلمان للإغاثة، وكسب الثواب من عند الله.

وكشف الرئيس العام عن إنشاء إدارة لتعزيز وتطوير وتعظيم العمل الإعلامي المؤنسن في رئاسة الحرمين مؤكدًا على أهمية الإعلام في إبراز العمل الإنساني.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شارك في اللقاء الإثرائي الذي أقامته الرئاسة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تحت عنوان: (الحرمان الشريفان وأنسنة الخدمات للإنسان)، وألقى صالح بن حسن المبعوث كلمة عن الجانب الشرعي في العمل الإنساني.

فيما أكدت وكيل الرئيس العام للشؤون الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالمسجد الحرام أن العمل الإنساني النسائي في الحرمين الشريفين مبدأ راسخ ومنهج واضح وقيمة ثابتة ومستدامة وجودة راقية وقصة نجاح ملهمة.