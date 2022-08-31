أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الخدمات الرقمية التي تقدمها القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال جولته التي اطلع من خلالها على الاجتماع الذي أقيم بالرئاسة العامة لمناقشة توحيد جهود الخدمات الرقمية وتحسين تجربة قاصدي الحرمين من خلال منظومة موحدة تشمل قطاعات الحج والعمرة تحت مسمى “منظومة نُسك”، والذي ترأسه مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني.

استعراض التصور المستقبلي:

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي والتصور المستقبلي للمنظومة ودور الجهات فيها، وتم التوصل إلى تشكيل فريق تنفيذي لحصر الخدمات وتعزيز أوجه التعاون فيما يحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد الرئيس العام على أهمية تفعيل دور التقانة في رحلة الحاج والمعتمر ومواءمتها مع أهداف ورؤية المملكة (2030).

أعمال تقنية مميزة:

وقال الرئيس العام: قدمت كافة القطاعات الحكومية أعمالًا تقنية مميزة ساهمت في راحة ضيوف الرحمن، وهذا يعد مصدر فخر لجميع أبناء وبنات وطننا الغالي، فقيادة بلادنا المباركة تعتز بخدمة الحرمين الشريفين، وتحرص على توفير جميع الإمكانيات والخدمات التي تساهم في راحة وطمأنينة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وختم حديثه الشيخ السديس سائلًا الله- عز وجل- أن يبارك في الجهود وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة.

حضر الاجتماع مساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي، ووكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالوكالة المهندس محمد الفوزان، والوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، ومدير الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية في الرئاسة المهندس عبدالله الحريقي، ومدير عام التحول الرقمي المهندس رامي الثبيتي.