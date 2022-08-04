أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما وصلت إليه المرأة السعودية بكل فخر واعتزاز إلى الريادة في تطوير منظومة الخدمات النسائية بالحرمين الشريفين، والتي مكنت الرئاسة من تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات لتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

تبوأت مناصب في شتى المجالات

وأوضح معاليه ان المرأة تبوأت الكثير من المناصب في شتى المجالات عبر الكفاءات المميزة والتي نقلت صورة مشرفة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وكان لدورهم العديد من النجاحات في الخطط التشغيلية للمواسم.

تطوير بيئة العمل وحوكمتها

وبين معاليه أن الرئاسة من خلال تمكينها للمرأة لاقت الاستحسان في تقديم الخدمات الراقية التي ساهمت في تطوير بيئة العمل وحوكمتها بالرئاسة، داعياً الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.