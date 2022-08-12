أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنجازات أبطال أمن الدولة الأمنية الاحترافيه والمهنية، مؤكدًا أن المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين أمر مرفوض شرعًا وعقلًا وعرفًا.

لا مكان للإرهاب والإرهابيين:

وشدد الرئيس العام على أن أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدًا في ذات الوقت أنه لامكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا الغالية.

جهود المملكة لاستئصال الإرهاب:

وثمَّن السديس الجهود العظيمة للمملكة في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع: أن الدولة ماضية بإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المباركة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة قد صرح بأن الجهات الأمنية تمكنت من تعقب المطلوب رقم (4) في القائمة عبدالله بن زايد بن عبدالرحمن البكري الشهري، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.