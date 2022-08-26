وصف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، بأنه تأكيد على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

وثمن الرئيس العام مواقف القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب الباكستاني في السراء والضراء مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حفظها الله حريصة على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها في جميع المجالات.

المملكة تدعم باكستان

وأوضح الرئيس العام أن الدعم الاستثماري لاقتصاد باكستان غير مستغرب كونه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الدول والشعوب الإسلامية والإنسانية.

ودعا الشيخ السديس الله سبحانه أن يحفظ الشعب الباكستاني من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والإيمان والصحة والرفاهية، وأن يجعل أعمال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في ميزان حسناتهما.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجّه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة.