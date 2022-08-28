تسلَّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، شهادة الآيزو لنظام استمرارية الأعمال (iso 22301).

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ووكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع المؤسسي سمير بن سعد السويهري.

إدارة التغييرات:

وأشار السديس إلى أن المعايير التي مُنحت من أجلها الشهادات إدارة التغييرات واسعة النطاق بالقرارات الصحيحة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات لاستخدامها في احتياجات العمل، وتطبيق المعايير الخاصة بالشهادات سيساهم في خفض استخدام الموارد، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات.