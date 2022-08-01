أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الانجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين، لم تكن تتم وتنفذ، لولا الدعم المنقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، اللذين يقدمان الغالي والرخيص لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ولا يريدون من وراءه، إلا الأجر والثواب وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.

العمل ليل نهار لخدمة الحرمين

وقال الرئيس العام خلال لقائه بأصحاب السعادة المساعدين والوكلاء والوكلاء المساعدين بالرئاسة والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وذلك بعد صدور تعيينهم بمناصبهم الجديدة :” كلنا رجال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ونعمل وفق توجيهاتهم القيادة لخدمة الحرمين والمعتمرين والقاصدين ليل نهار”.

صنعتم الفارق وأبهرتم العالم

وخاطب قيادات الرئاسة ووكالة المسجد النبوي في أول لقاء في العام الهجري الجديد ” أعتز كثيرا بفريق رئاسة الحرمين الذي صنع قصص نجاح لخدمة الحجاج والمعتمرين والقاصدين خلال المواسم الماضية وموسم الحج المنصرم، أبهرت العالم بفضل من الله مؤكدًا أن إيصال رسالة التسامح والوسطية للعالم هدف محوري للرئاسة .

تغيير موعد استبدال الكسوة صنع رواية عالمية

وتحدث الرئيس العام بفخر عن الإنجاز الكبير الذي تحقق مطلع العام الهجري في مناسبة استبدال كسوة الكعبة المشرفة مشيدًا بتغيير موعد استبدال كسوة الكعبة إلى غرة محرم، ووصفه بالقرار السامي الحكيم.. وهنأ معالي الرئيس العام قيادات الرئاسة والوكالة في مناصبهم الجديدة مؤكدًا إطلاق الهيكلية الضخمة الجديدة لرئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي جاءت لدعم تمكين المرأة وتتويج القيادات الشابة وتعظيم الابتكار والجودة والإتقان في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدماً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠

دعم المتميزين ومحاسبة المقصرين

وطالب الرئيس العام جميع قيادات الرئاسة بمضاعفة الجهد وتقديم مبادرات لخدمة المعتمرين والقاصدين مطالبًا بأنسنة الخدمات. وجدد السديس الثقة في قيادات الرئاسة مشيدًا بالنتائج التي حققتها الرئاسة في موسمي رمضان والحج، والذي تكللت -ولله الحمد والمنة- بنتائج متميزة وفق تطلعات القيادة الرشيدة -، وجاءت تلك النجاحات ولله الحمد بهمتهم ومثابرتهم موصيًا إياهم بالمحافظة على هذا المستوى الناجح في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مؤكدًا في نفس الوقت أن الرئاسة ماضية في الحوكمة ودعم المتميزين ومحاسبة المقصرين .

وحث معاليه على استمرارية تطوير الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لا سيما ونحن نستقبل موسم العمرة، فضلا عن تسريع وتيرة الأعمال والعمل بيد الفريق الواحد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.